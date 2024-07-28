Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 11:26 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 11:26 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz tarihleri arasında 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a600c2db5a25859a0e88d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar Parkta bir kişiyi vurdu, polise ateş açıp kaçtı Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı