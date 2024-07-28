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  4. Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi

Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza kesildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz tarihleri arasında 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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