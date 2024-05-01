  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık''

Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil olacağını açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı
Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı
Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek?
Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek?
İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı
İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı
İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu
TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus
TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus
1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı
1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı
Ankara'da bahar yağmuru felakete dönüştü: Yolda 5 metrelik çukur oluştu
Ankara'da bahar yağmuru felakete dönüştü: Yolda 5 metrelik çukur oluştu
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
Komünist Başkan'dan kalan borç ortaya çıktı
Komünist Başkan'dan kalan borç ortaya çıktı