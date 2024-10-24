Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 15:45 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:45 Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı. Göktaş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671a4182c4675a65100ac173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi'' Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi İstanbul'da metrobüste yangın çıktı Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı