Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Bakan Göktaş'tan atama müjdesi 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 12:35 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 12:35 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılda 2 bin 392 engelli memur ataması yapılacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ec0f628201ff6730b4023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti 7 yaşındaki kız çocuğu okulda hayatını kaybetti Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı