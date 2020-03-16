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  3. 16 Mart 2020 17:40

Bakan Gül açıkladı: Nöbetçi noterlik uygulaması askıya alındı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu noterlik hizmetlerinin yeni bir talimata kadar ertelendiğini açıkladı.

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