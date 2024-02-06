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  4. Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret

Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

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