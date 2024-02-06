Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret 06 Şubat 2024 Salı Saat: 09:50 Güncelleme: 06 Şubat 2024 Salı 09:50 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c1d6c015c9dc93df0b3f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Yıkılan Ebrar Sitesi'nde depremde kaybettiklerimizi andılar Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar Sözleşmeli sağlık personeli teklifi Meclis'e sunuldu AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı MHP seçim beyannamesini açıkladı