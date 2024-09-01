Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcunun, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

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