Bakan Karaismailoğlu'ndan çok konuşulacak ''beyin göçü'' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt dışına giden mühendislerle ilgili ''Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik'' dedi.

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