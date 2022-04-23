  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bakan Karaismailoğlu'ndan çok konuşulacak ''beyin göçü'' açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'ndan çok konuşulacak ''beyin göçü'' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt dışına giden mühendislerle ilgili ''Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İmamoğlu'nun 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği çocuktan ''sempatik'' ceza önerisi
Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu
6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı
23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu
İstanbul'da trafikte maganda dehşeti
İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı
Şimdi de kar payı dolandırıcılığı ! Mağdurları 80 milyon TL dolandırdılar