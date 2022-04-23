Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Karaismailoğlu'ndan çok konuşulacak ''beyin göçü'' açıklaması Bakan Karaismailoğlu'ndan çok konuşulacak ''beyin göçü'' açıklaması 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 14:55 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt dışına giden mühendislerle ilgili ''Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6263e9400bb7c27d156e8823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'nun 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği çocuktan ''sempatik'' ceza önerisi Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu İstanbul'da trafikte maganda dehşeti İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı Şimdi de kar payı dolandırıcılığı ! Mağdurları 80 milyon TL dolandırdılar