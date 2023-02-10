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  4. Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket

Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'daki açıklamaları sırasında depremzede çocuklar kürsünün önünde dururken, Bakan Karaismailoğlu'nun bir çocuğa yaptığı hareket tepki çekti.

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