Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 21:55 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 21:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'daki açıklamaları sırasında depremzede çocuklar kürsünün önünde dururken, Bakan Karaismailoğlu'nun bir çocuğa yaptığı hareket tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e693184049da7dff3b74f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı! Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara!