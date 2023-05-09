Bakan Kasapoğlu seçim konuşması sırasında yuhalandı

İzmir’de düzenlenen bir spor organizasyonunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu vatandaşlar tarafından yuhaladı.

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