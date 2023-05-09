  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bakan Kasapoğlu seçim konuşması sırasında yuhalandı

Bakan Kasapoğlu seçim konuşması sırasında yuhalandı

İzmir’de düzenlenen bir spor organizasyonunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu vatandaşlar tarafından yuhaladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ahmet Şık ile Süleyman Soylu karşılaştı: ''Yargılanacaksın 'bi' tanesi''
CHP'nin seçim bürosuna saldırı! AK Partili ismi suçladı
İzmir'de dev operasyon: 310 gözaltı var
Depremzede ailenin çadırında yangın, bir çocuk hayatını kaybetti
Ödül töreninde Bakan ile CHP'li isim arasında çok sert tartışma
Kılıçdaroğlu 8'inci videosunda yeni projesini açıkladı
NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti
Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız''
İkinci el otomobildeki hayal, hayal oldu!