Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Kasapoğlu seçim konuşması sırasında yuhalandı Bakan Kasapoğlu seçim konuşması sırasında yuhalandı 09 Mayıs 2023 Salı Saat: 09:00 İzmir’de düzenlenen bir spor organizasyonunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu vatandaşlar tarafından yuhaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6459e175ee23fd3da63676d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ahmet Şık ile Süleyman Soylu karşılaştı: ''Yargılanacaksın 'bi' tanesi'' CHP'nin seçim bürosuna saldırı! AK Partili ismi suçladı İzmir'de dev operasyon: 310 gözaltı var Depremzede ailenin çadırında yangın, bir çocuk hayatını kaybetti Ödül töreninde Bakan ile CHP'li isim arasında çok sert tartışma Kılıçdaroğlu 8'inci videosunda yeni projesini açıkladı NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız'' İkinci el otomobildeki hayal, hayal oldu!