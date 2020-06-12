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  3. 12 Haziran 2020 18:40

Bakan Kasapoğlu'ndan heycanlandıran Süper Lig paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir ara verilen ve bu akşam başlayacak olan Süper Lig için bir paylaşımda bulundu.

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