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  3. 09 Nisan 2017 21:20

Bakan Kaya gençlerle pedal çevirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Caddebostan sahilinde AK Parti’li gençlerle pedal çevirdi.

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