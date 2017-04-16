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  3. 16 Nisan 2017 12:15

Bakan Kaya kucağındaki bebeği ile sandık başına geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklarıyla birlikte oyunu kullandı. Kucağındaki bebeği ile sandık başına gelen Bakan Kaya, oy zarfını sandığa çocuğu ile birlikte attı.

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal oyunu kullandı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal oyunu kullandı
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Metin Doğan: Oyumu memleketim için kullandım
Metin Doğan: Oyumu memleketim için kullandım
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Kontrolden çıkan otomobil 15 metrelik uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 15 metrelik uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
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Aydın Doğan ve eşi Selma Işıl Doğan, oyunu kullandı
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Başbakan Yıldırım oyunu İzmirde kullandı
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98 yaşındaki Hayriye nine oyunu kullanarak örnek oldu
98 yaşındaki Hayriye nine oyunu kullanarak örnek oldu