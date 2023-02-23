Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı? Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı? 23 Şubat 2023 Perşembe Saat: 13:00 Güncelleme: 23 Şubat 2023 Perşembe 13:00 Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden Hatay'da salgın hastalık olup olmadığının mobil laboratuvarlarda yapılan moleküler testlerle takip edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f7393e1d5d43585e6d3c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı Deprem sonrası tedirgin eden olay! 18 gündür dumanlar yükseliyor Olası Bingöl depremi için harekete geçildi! 8 il risk altında Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı! Haberler kötü: Deprem bölgesinde stresin boşalmadığı tespit edildi video 5 saniyede çöken binadan mucize kurtuluş Dolandırıcıların yeni hedefi bu oldu 63'üncü saatte kurtarılan liseli genç o anları anlattı