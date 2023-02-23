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  4. Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı?

Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı?

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Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden Hatay'da salgın hastalık olup olmadığının mobil laboratuvarlarda yapılan moleküler testlerle takip edildiğini açıkladı.

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