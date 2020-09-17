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  3. 17 Eylül 2020 08:40

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de en çok hasta olan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirleri devam ettirirsek 1 hafta, 10 gün içinde stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

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