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  3. 18 Kasım 2020 12:40

Bakan Koca: ''Büyük illerdeki artış tüm ülkeye yayıldı!''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır" dedi.

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