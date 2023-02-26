Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!'' Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!'' 26 Şubat 2023 Pazar Saat: 23:20 Güncelleme: 26 Şubat 2023 Pazar 23:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü ve koşullara uymayan binaların da tahliye edileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fbbf0405d39d299f069863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızılay Genel Başkanı Kınık, çadır satışını böyle savundu Erdoğan’a çok sert Kızılay göndermesi: ''Sahi sen ne diyordun ?'' İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi ''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü! Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia