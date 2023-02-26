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  4. Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!''

Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!''

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü ve koşullara uymayan binaların da tahliye edileceğini söyledi.

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