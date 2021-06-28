Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı: O hemşire gözyaşlarını tutamadı Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı: O hemşire gözyaşlarını tutamadı 28 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 21:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın fotoğrafını paylaştığı, geçen yıl kasım ayında koronavirüs nedeniyle babası Ayhan Bozkurt’u (63) kaybeden, hemşire Ebru Bozkurt Ulu yaşadıklarını anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60da11ba7d4dc355a51118c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balık tutmaya gitti, barajdan balık yerine otomobilini çıkardı Sarıyer'de domuzları yol kenarından böyle izlediler Bisiklet yarışında seyirci kazaya neden oldu Boşanma davası açan eşini bıçaklamıştı: İstenen ceza belli oldu Türkiye'nin gururu Gökbey Helikopteri'nden güzel haber Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor İstanbul'da vahşet: Eski karısını bıçaklayıp ölsün diye başında bekledi Koronavirüs geçirenler bu şikayetlere dikkat! AYM Başkanı'ndan ''özel hayata saygı'' vurgusu