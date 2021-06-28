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  4. Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı: O hemşire gözyaşlarını tutamadı

Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı: O hemşire gözyaşlarını tutamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın fotoğrafını paylaştığı, geçen yıl kasım ayında koronavirüs nedeniyle babası Ayhan Bozkurt’u (63) kaybeden, hemşire Ebru Bozkurt Ulu yaşadıklarını anlattı.

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