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  4. Bakan Koca tepki çeken videoyu kaldırdı: ''1 dakika 53 saniye için özür dilerim''

Bakan Koca tepki çeken videoyu kaldırdı: ''1 dakika 53 saniye için özür dilerim''

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoyu tepkiler üzerine kaldırdığını duyurdu.

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