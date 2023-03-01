Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Koca tepki çeken videoyu kaldırdı: ''1 dakika 53 saniye için özür dilerim'' Bakan Koca tepki çeken videoyu kaldırdı: ''1 dakika 53 saniye için özür dilerim'' 01 Mart 2023 Çarşamba Saat: 17:40 Güncelleme: 01 Mart 2023 Çarşamba 17:40 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoyu tepkiler üzerine kaldırdığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ff63de4f0b594e681ed933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı Erdoğan seçim tarihini verdi Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi İstanbul'daki bu inşaat alanına bakan dönüp bir daha baktı 30 bin galon kimyasal taşıyan tren raydan çıktı Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi İstanbul'daki bu minik kepçe operatörünü gören dönüp bir daha baktı