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  3. 30 Kasım 2020 11:15

Bakan koca video ile paylaştı: ''Çok pişman olabiliriz!''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kritik uyarıda bulundu. 'Hafife alma' notu ile video paylaşan Koca, maske ve mesafeye dikkat çekti.

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