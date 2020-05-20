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  3. 20 Mayıs 2020 12:40

Bakan Koca yanlışlıkla onu aradı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, kendisini arayan kişinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Aslan, o görüşmenin hikayesini anlattı.

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