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  4. Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı

Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan ve tedavi gören kişi sayısının 21 bin 859 olduğunu söyledi. Toplamda 13 bin 612 kişi ise taburcu oldu.

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