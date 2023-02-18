Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan ve tedavi gören kişi sayısının 21 bin 859 olduğunu söyledi. Toplamda 13 bin 612 kişi ise taburcu oldu.

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