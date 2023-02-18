Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 16:25 Güncelleme: 18 Şubat 2023 Cumartesi 16:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan ve tedavi gören kişi sayısının 21 bin 859 olduğunu söyledi. Toplamda 13 bin 612 kişi ise taburcu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f0d1c13761e636036e2c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor Sözcü TV test yayınına başladı İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı Alanya'da dağdan kopup yuvarlanan kayalar, korku saçtı Rize'de çığ düşme anı kamerada