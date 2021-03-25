Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar 25 Mart 2021 Perşembe Saat: 23:30 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca açıklamasında, 100 milyon doz koronavirüs aşı için de tarih verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605cf2eea916757fa447e3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Bakan Soylu için dikkat çeken iddia A Spor Fenerbahçe muhabirinin canlı yayında zor anları Ahmet Selim Kul: Erol Bulut sezon sonuna kadar kalıyor Sokak ortasında mastürbasyon skandalı! THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı Yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovaladı! ''Erdoğan isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabilir'' Camdaki Kız'ın yeni tanıtımına damga vuran sahne