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Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca açıklamasında, 100 milyon doz koronavirüs aşı için de tarih verdi.

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