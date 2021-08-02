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  4. Bakan Koca'dan tepki çeken paylaşım: Yoğun bakım hastasını paylaştı

Bakan Koca'dan tepki çeken paylaşım: Yoğun bakım hastasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi olurken, "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım" diyen bir hastanın videosunu paylaştı.

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