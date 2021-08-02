Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Koca'dan tepki çeken paylaşım: Yoğun bakım hastasını paylaştı Bakan Koca'dan tepki çeken paylaşım: Yoğun bakım hastasını paylaştı 02 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 07:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi olurken, "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım" diyen bir hastanın videosunu paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6107728732fd724f5d163823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haluk Levent'ten yangın bölgesinden yardım çığlığı Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti İBB’nin ekipleri üç gündür yangınlara müdahale ediyor Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!'' Mersin Limanı'nda skandal görüntüler Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü Yangın şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı Antalya'da yangın felaketi: Yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı