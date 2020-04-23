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  3. 23 Nisan 2020 18:00

Bakan Koca'nın 23 Nisan paylaşımı tebessüm ettirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel paylaştığı video sosyal medyayı salladı.

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Bakan Albayrak 23 Nisan'ı sosyal medyadan kutladı
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