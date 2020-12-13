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  3. 13 Aralık 2020 09:50

Bakan Koca'yı çileden çıkaran iddia! Kürsüye vura vura yanıt verdi

Meclis'te konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in koronavirüs test kitleriyle ilgili iddiasına yanıt verirken çok sinirlendi.

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