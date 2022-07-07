Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto 07 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 14:55 Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını tarafından görevi başında katledilen doktor Ekrem K.'nin cenazesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cenaze törenine katılanlar tarafından protesto edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c6c9c46dc40068374c10f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otelde yer bulamayan valiyi aradı Meslektaşları için toplanan sağlıkçılara polis müdahalesi Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim'' Sağlık çalışanları hükümet istifa sloganlarıyla sokakta! Metrobüs'te ''pişkin'' sapık tartışması! Verdiği cevap şoke etti Yılanların dansı böyle görüntülendi Sarallar operasyonunda ele geçirilenler dikkat çekti Polisler de sürücü de şaşırdı! Ölüye ehliyet! İstanbul’da bayram trafiği başladı