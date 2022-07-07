  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto

Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto

Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını tarafından görevi başında katledilen doktor Ekrem K.'nin cenazesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cenaze törenine katılanlar tarafından protesto edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Otelde yer bulamayan valiyi aradı
Meslektaşları için toplanan sağlıkçılara polis müdahalesi
Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim''
Sağlık çalışanları hükümet istifa sloganlarıyla sokakta!
Metrobüs'te ''pişkin'' sapık tartışması! Verdiği cevap şoke etti
Yılanların dansı böyle görüntülendi
Sarallar operasyonunda ele geçirilenler dikkat çekti
Polisler de sürücü de şaşırdı! Ölüye ehliyet!
İstanbul’da bayram trafiği başladı