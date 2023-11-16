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  4. Bakan Koca'yla Türkiye'ye gelmişlerdi... Erdoğan hastanede ziyaret etti

Bakan Koca'yla Türkiye'ye gelmişlerdi... Erdoğan hastanede ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilerek Ankara'da tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.

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