Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi 14 Ekim 2022 Cuma Saat: 15:10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sisteminin 2023 yılı itibariyle kademeli olarak hayata geçirileceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634951ae2b87e577426c58a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı İstanbul'da sır olay! 6'ıncı kattan düşerek öldü Gelin adayı Songül yine gündemde: Kocam ''zenginim'' deyip beni kandırdı Korkunç olay! Bıçaklayıp yerlerde sürükledi: O anlar kamerada Başıboş köpekler bir çocuğun daha ölümüne neden oldu