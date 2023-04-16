Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı 16 Nisan 2023 Pazar Saat: 09:30 Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gençlerin isteği üzerine Erdoğan'ı aradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643b95fe0ad9bc5550444e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi'nde kabus geri döndü Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de Emniyet'den büyük operasyon! Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor Fazıl Say 100. Yıl Marşı'nın kaydını tamamladı 3 kez ertelenmişti bugün gerçekleşti... Türkiye'nin yerli uydusu İMECE uzayda! Euroleague'de büyük skandal! Türk Bayrağı'nı ellerinden aldılar Denizde kabus! Köpekbalığı kadın yüzücüyü böyle saldırdı