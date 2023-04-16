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Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı

Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gençlerin isteği üzerine Erdoğan'ı aradı.

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