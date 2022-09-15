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  4. Bakan Kurum'dan ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi

Bakan Kurum'dan ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi

TOKİ'nin Sosyal konut projelerine başvurular başlarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı.

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