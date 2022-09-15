Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Kurum'dan ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi Bakan Kurum'dan ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 07:45 TOKİ'nin Sosyal konut projelerine başvurular başlarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6322addc3d2f8d0ba53e43b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Erdoğan'dan yurt ücreti açıklaması TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!'' Melis Sezen çılgın dansıyla sosyal medyayı salladı İmamoğlu ''değişimin anıdır'', ''yeni bir dönemin başlangıcı'' diyerek müjdeyi verdi