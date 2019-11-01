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  3. 01 Kasım 2019 18:20

Bakan Kurum'dan ''Boğaziçi'' açıklaması !

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı açıklamada, Boğaziçi yasasıyla ilgili olarak, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir." dedi.

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