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  4. Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: ''1 yıl içinde teslim edeceğiz''

Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: ''1 yıl içinde teslim edeceğiz''

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapımı süren afet konutlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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