Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: ''1 yıl içinde teslim edeceğiz'' Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: ''1 yıl içinde teslim edeceğiz'' 16 Mayıs 2023 Salı Saat: 07:40 Güncelleme: 16 Mayıs 2023 Salı 07:40 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapımı süren afet konutlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64630935ffc9a036b74d6a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu Meclise giren Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama Devlet hastanesinde yangın paniği YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz'' YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı 6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da