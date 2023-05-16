Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: ''1 yıl içinde teslim edeceğiz''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapımı süren afet konutlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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