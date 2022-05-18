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Bakan Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir'' açıklamasını yaptı.

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