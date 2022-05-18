Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı Bakan Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 17:25 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir'' açıklamasını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628501ddb503fd7b5c7a9243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı bomba iki kadın yakalandı Feribotta şoke eden olay! Poğaçayı yedikten sonra gözünü başka bir yerde açtı İstanbul'un burnunun dibinde dev hamam böceği istilası Üniversitede Arap öğrencilerle ülkücüler birbirine girdi Üniversitede Arap öğrencilerle ülkücüler birbirine girdi Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada Türk profesör egzamanın ilacını buldu! İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü Akşener: ''Kasımpaşalı Erdoğan değil, Beştepeli bay kriz''