  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bakan Kurum’dan videolu ''Elazığ Depremi'' mesajı

Bakan Kurum’dan videolu ''Elazığ Depremi'' mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ikinci yıl dönümü sebebiyle video mesaj yayımladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fatma Girik hayatını kaybetti
Samsun'da facia: Anne ve oğlu yanarak can verdi
Avukat Dilara cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in ardından gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da ''göz göre göre kaza'' kamerada
Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: ''Sana mı soracağım lan!''
Antalya-Konya karayoluna çığ düştü
Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü
Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı