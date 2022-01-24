Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Kurum’dan videolu ''Elazığ Depremi'' mesajı Bakan Kurum’dan videolu ''Elazığ Depremi'' mesajı 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:45 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ikinci yıl dönümü sebebiyle video mesaj yayımladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ee75499e2ab0677414a623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatma Girik hayatını kaybetti Samsun'da facia: Anne ve oğlu yanarak can verdi Avukat Dilara cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in ardından gözyaşlarına boğuldu İstanbul'da ''göz göre göre kaza'' kamerada Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: ''Sana mı soracağım lan!'' Antalya-Konya karayoluna çığ düştü Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı