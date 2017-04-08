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  3. 08 Nisan 2017 19:20

Bakan Müezzinoğlunun acı günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun vefat eden kayınpederi Hasan İsmail (80), son yolculuğuna uğurlandı.

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Erdoğan’ın sesinden... İlk kez yayınlandı
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Vatandaşlar Yenikapıya akın etti