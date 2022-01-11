Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da haber sundu Bakan Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da haber sundu 11 Ocak 2022 Salı Saat: 08:20 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT ekranlarında kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dd13917ef32a0b9b2d3293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Fatih Terim iyi durumda değil'' ''Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın'' Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar! Alişan'dan ''öpüşme'' sorusuna olay yanıt İmamoğlu: ''Haliç, sanat havzasına dönüşüyor'' Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi kamerada Hande Soral aldatıldı mı ? Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, sürücüler yolda kaldı! Kabataş Lisesi öğrencileri Atatürk'e saldırıya hepbir ağızdan karşı çıktı!