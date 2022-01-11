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Bakan Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da haber sundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT ekranlarında kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu.

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