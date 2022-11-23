Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:00 Güncelleme: 23 Kasım 2022 Çarşamba 14:00 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637dfd542fb8fc3a8078beb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu Depremde İstanbul'da tek yaralanan o oldu Fahiş fiyata karşı yeni formül: ''Kar sınırı getirilsin'' Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ? Kandilli açıkladı: Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?