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  4. Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı

Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

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