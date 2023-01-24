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  4. Bakan Nebati vergi yapılandırmasının detaylarını açıkladı

Bakan Nebati vergi yapılandırmasının detaylarını açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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