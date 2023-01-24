Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Nebati vergi yapılandırmasının detaylarını açıkladı Bakan Nebati vergi yapılandırmasının detaylarını açıkladı 24 Ocak 2023 Salı Saat: 17:55 Güncelleme: 24 Ocak 2023 Salı 17:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cff15add17173722412bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi! İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti Kılıçdaroğlu: Yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz, bu kadar net! İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar! Sultangazide çaldıkları sosyal medya hesabı ile 120 bin lira dolandırdılar Barajda su seviyesi düştü; evler gün yüzüne çıktı