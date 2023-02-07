Bakan Nebati yine ışıl ışıl: ''Her şey kontrol altında''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesinde her şeyin kontrol altında olduğunu öne sürerek tek sıkıntının ‘yanlış haberler’ olduğunu söyledi.

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