Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması 11 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mardin'de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği toplantı sonrasında enflasyon ve döviz kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62543a54ed53e302d7573fe7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un burnunun dibinde Nisan ayında kar sürprizi Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları için ilk açıklama Edirne'deki aile katliamında yeni detaylar! Altın ve paraların yeri bulundu Parkta silahlı kavga! İki kardeşe kurşun yağdırdılar 25 milyonluk şehirde kıtlık başladı! Çığlıklar yükseldi Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı Polisten skandal sözler: ''İstersen kaç, sıkarım beynine'' Ünlü anket firmasının Erdoğan'ın videosunu deneklere izlettiği anketten dikkat çeken sonuç Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu