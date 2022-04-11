Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mardin'de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği toplantı sonrasında enflasyon ve döviz kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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