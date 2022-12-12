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Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler

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Türkiye'de emeklilikte yaşa takılan milyonlarca mağdur ve ailesi dört gözle EYT düzenlemesini beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin EYT ile ilgili soruya verdiği yanıt büyük tepki çekti.

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