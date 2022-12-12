Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler

Türkiye'de emeklilikte yaşa takılan milyonlarca mağdur ve ailesi dört gözle EYT düzenlemesini beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin EYT ile ilgili soruya verdiği yanıt büyük tepki çekti.

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