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Bakan Nureddin Nebati alkış alamayınca...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda "müjde" dediği açıklamasına salondan alkış gelmeyince, "Daha ne istiyorsunuz" diye sordu.

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