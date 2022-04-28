Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Nureddin Nebati alkış alamayınca... Bakan Nureddin Nebati alkış alamayınca... 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 00:50 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda "müjde" dediği açıklamasına salondan alkış gelmeyince, "Daha ne istiyorsunuz" diye sordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6269ba9ede654b378f450423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da metan gazı faciası! 4 ölü Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler Mustafa Sarıgül'ün kamera arkası görüntüleri paylaşıldı Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı!