Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Nuri Ersoy'dan müzik yasağı ile ilgili çok konuşulacak sözler! Bakan Nuri Ersoy'dan müzik yasağı ile ilgili çok konuşulacak sözler! 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 22:00 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı bir programda müzik yasağı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627c07cbeb0a59398a7b39f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastane bahçesinde mide bulandıran olay: Arabada mastürbasyon yapan adamı böyle ifşa etti Gelin Mutfakta'da gergin anlar: Ağlayarak stüdyoyu terk etti İstanbul'da yine taksici dehşeti! Ezip gitti, arkasına bile bakmadı Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı AVM'de yangın paniği! Çatısı çöktü! İstanbul'da yılan paniği Anadolu Fest'e yasak kararı yargıya taşınıyor 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren kadın her yerde aranıyor