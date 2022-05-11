Bakan Nuri Ersoy'dan müzik yasağı ile ilgili çok konuşulacak sözler!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı bir programda müzik yasağı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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