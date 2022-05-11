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  4. Bakan Nuri Ersoy'dan müzik yasağı ile ilgili çok konuşulacak sözler!

Bakan Nuri Ersoy'dan müzik yasağı ile ilgili çok konuşulacak sözler!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı bir programda müzik yasağı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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