Bakan Özer'den yüz yüze eğitim için yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim hakkında, “Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıkların yapıldığını, tüm tedbirlerin alındığını önemle belirtmek isterim” dedi.

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