Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Özer'den yüz yüze eğitim için yeni açıklama Bakan Özer'den yüz yüze eğitim için yeni açıklama 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 10:55 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim hakkında, “Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıkların yapıldığını, tüm tedbirlerin alındığını önemle belirtmek isterim” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612de06f4e638d68a849fce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca... İstanbul'da sahilde ortalık savaş alanına döndü Manisa'da orman yangını! Alevler geceyi böyle aydınlattı İmamoğlu: Ülkemizin sınırlarına sahip çıkacağız İBB’nin Zafer Bayramı kutlamalarında vals gösterisi Böylesi görülmedi: Taliban yayına böyle çıktı! Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi