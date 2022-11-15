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  4. Bakan Özer'e tepki yağıyor! Bu hareketi olay oldu

Bakan Özer'e tepki yağıyor! Bu hareketi olay oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in, atanamayan bir öğretmenin kendisine dert anlattığı sıradaki yüz ifadesi ve mimikleri büyük tepki çekti.

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