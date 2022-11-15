Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Özer'e tepki yağıyor! Bu hareketi olay oldu Bakan Özer'e tepki yağıyor! Bu hareketi olay oldu 15 Kasım 2022 Salı Saat: 13:45 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in, atanamayan bir öğretmenin kendisine dert anlattığı sıradaki yüz ifadesi ve mimikleri büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63736dd3424be723f2493e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk mühendisler bir ilki başardı! Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza! Ön tekerleri yerinden çıktı Tunceli'de 881 personelle dev operasyon Taksim saldırısında yeni gözaltılar Taciz zanlısına sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada Erdoğan ve Biden'dan kritik görüşme Suriyeli kaçakların Türkiye'ye sızdığı anlar kamerada Polis eve girer girmez kadın teröristin boğazını sıktı! İşte sebebi...