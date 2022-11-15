Bakan Özer'e tepki yağıyor! Bu hareketi olay oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in, atanamayan bir öğretmenin kendisine dert anlattığı sıradaki yüz ifadesi ve mimikleri büyük tepki çekti.

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