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  4. Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı

Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı

Çevrefest'in açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Dünyada olan biten her şeyden ‘bize ne’ diyemeyiz. Muson Asyası’nda meydana gelen bir atık da, Pasifik kıyılarında israf edilen su da, Kuzey Afrika'da karbon salınımıyla atmosferi kirleten bir ortam, birbirinden bağımsız değil ve ortak evimiz dünyayı kirletmeye devam ediyor.”...

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