Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Özhaseki ''başka çaresi yok'' diyerek İstanbul için yeni kararı açıkladı Bakan Özhaseki ''başka çaresi yok'' diyerek İstanbul için yeni kararı açıkladı 18 Temmuz 2023 Salı Saat: 08:40 Güncelleme: 18 Temmuz 2023 Salı 08:40 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul için özel bir birim kuracağız. İstanbul'daki rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız" açıklamasını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b625c6dc03fb006111e553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi ''Dur'' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Dikkat çeken oy oranı tahmini: ''Tekrar aday olursa 65'le seçilir'' Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den alıyor Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı Çanakkale'de orman yangını 3'üncü gününde! Canlı yayında Barış Yarkadaş ile Tanju Özcan arasında büyük tartışma Bir ilimizde daha orman yangını! Evler tahliye edildi İstanbul'da patlama!