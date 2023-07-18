Bakan Özhaseki ''başka çaresi yok'' diyerek İstanbul için yeni kararı açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul için özel bir birim kuracağız. İstanbul'daki rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız" açıklamasını yaptı.

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