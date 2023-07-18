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  4. Bakan Özhaseki ''başka çaresi yok'' diyerek İstanbul için yeni kararı açıkladı

Bakan Özhaseki ''başka çaresi yok'' diyerek İstanbul için yeni kararı açıkladı

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul için özel bir birim kuracağız. İstanbul'daki rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız" açıklamasını yaptı.

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