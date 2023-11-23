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Bakan Özhaseki depreme böyle yakalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme bir toplantı sırasında yakalandı.

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