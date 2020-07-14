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  3. 14 Temmuz 2020 17:35

Bakan Pakdemirli: 2 arkadaşımız şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmeye giden arazözün kaza yapması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

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